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14 апреля • обновлено в 16:09
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ДТЭК приостановил работу "Павлоградуголя": без работы останется 30 тысяч человек

1.6т
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В компании "ДТЭК Энерго" приостановили работу угольного объединения "Павлоградуголь", которое является крупнейшим угольным объединением Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Укренерго Максим Тимченко.

"Мне сложно прокомментировать, какой будет срок простоя "Павлоградугля". Минимум 2 недели. В дальнейшем будем смотреть. Подобные решения принимаются на уровне компаний. Это внутреннее решение менеджмента", - отметил Тимченко.

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