Друг Путина назвал единственный способ улучшения отношений России и США

Российских олигарх Олег Дерипаска заявил, что отношения России и США смогут улучшиться только в том случае, если Вашингтон отменит санкции против Москвы.

"С моей точки зрения, это невозможно с американской стороны", – заявил Дерипаска в интервью CNBC.

По его словам, в реальности россияне и американцы "не ненавидят друг друга".

Также Дерипаска подчеркнул, что россияне хотели бы "начать новую страницу" в отношениях России и США, однако в данный момент обе стороны "напрягают мускулы".

Кроме того, близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх выразил уверенность в том, что возможная смена президента США не повлияет на улучшение отношений между странами. Дерипаска выразил мнение, что нынешнее поколение "предпочитает драться".

Он также пожаловался, что из-за санкций США оказался исключен не только из американской, но и из российской финансовой системы.

"В том смысле, что российское правительство и Центральный банк буквально придерживаются санкций. Они не хотят рисковать, чтобы какой-либо большой институт здесь оказался под последующими санкциями", – резюмировал Дерипаска.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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