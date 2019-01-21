"Дробилки" в каждую раковину и штрафы за грязные стоки: что предлагают в Кабмине

Украинцы в многоэтажках вскоре будут устанавливать в раковинах специальные "дробилки" (диспоузеры) пищевых отходов, а в селах обяжут вывозить стоки или строить на улицах водоотводы.

Соответствующие предложения разрабатывает государственный Научно-исследовательский и конструкционно-технологичный институт городского хозяйства (НИИ). Первый документ, который дает старт реформе, уже зарегистрирован профильным министерством и проходит процедуру общественных слушаний.

OBOZREVATEL разобрался, почему украинцы – одна из самых “грязных" стран Европы и как исправить ситуацию.

Главное:

в Украине 40% сточных вод не проходит очистку;

в сельской местности нет централизованной канализации, а выгребные ямы эксплуатируют с нарушением;

на построение полноценной инфраструктуры водоотвода Украине понадобится $20 млрд;

в будущем во всех квартирах установят "дробилки" в раковины.

Очищенные стоки сливают вместе с "грязными"

Трое из десяти украинцев живут в селах, говорится в данных Государственной службы статистики. При этом на сельскую местность, согласно данным НИИ, приходится 40% всех стоков. Городские жители платят и за воду, и за водоотвод. Все отходы попадают на очистные сооружение и уже после "сливаются" в водоемы.

В селах же ситуация остается плачевной. Выгребные ямы не бетонируют, а стоки зачастую сливают в те же водоемы без какой-либо очистки. И из этих же водоемов украинцы пьют воду. "60% сточных вод очищаем, а 40% сбрасываем без очистки в тот же водоем, в тот же Днепр. Разве мы не загрязняем свои водоемы", – возмущается директор НИИ Валерий Кравченко.

Новый закон в Украине

По поручению Минрегионстроя в ведомстве разработали первый из десятков документов, который должен навести порядок в действующей системе – проект закона "О водоотводе". Документ предполагает в первую очередь ввести в законодательное поле 40% стоков. Обязать украинцев в селах либо платить за вывоз стоков, либо пользоваться канализацией.

"Мы смотрели, как это работает в Европе. По улице прокладывается система канализации, а подключения к домам – добровольно. Появится альтернатива. Есть еще вариант сделать выгребную яму и эксплуатировать ее. Но она должна быть забетонирована, должна быть гидроизоляция", – рассказывает эксперт.

Главная же проблема, как всегда, в деньгах. Чтобы построить инфраструктуру, которая уже давно работает в развитых экономических странах, придется инвестировать около $20 млрд (около 556 млрд грн). Это больше половины доходной части всего бюджета страны. Таких денег, разумеется, у государства нет.

Правда, параллельно со строительство водоотводов в селах можно, к примеру, навести порядок с теми выгребными ямами, которые уже эксплуатируются. Проект закона предполагает, что:

"Сточные воды при нецентрализованном водоотведении собираются и транспортируются специализированным транспортом и сливаются к системам водоотведения через сливные станции (пункты) предприятий водоотведения", – говорится в документе.

Следующий шаг – "дробилки" в каждую квартиру

Стратегия развития системы водоотвода в Украине, которая также разрабатывается с участием профильного института, предполагает, что через какое-то время все украинцы установят в своих раковинах специальные "дробилки".

На данный момент одно такое устройство можно приобрести по цене от 4 до 10 тыс. грн. Это позволит все органические отходы измельчать и "сливать" в раковину. Тогда такой мусор не будет попадать на полигоны, а во дворах не будет запахов от контейнеров.

"Дробилка"

Покамест "дробилки" пытаются внедрить в новые строительные нормы. Тогда они появятся во всех новых домах. Следующий шаг – изменить нормативы и для украинцев в относительно старых домах.

"Если бы мы обрабатывали пищевую фракцию, очистные сооружения их принимали. Мы тогда решим проблему наших полигонов. У нас это свалки. Мы туда вывозим органические компоненты. Всюду слышен запах от этого мусора", – поясняют в институте.

Разработанный законопроект – только первый шаг. Помимо введения в легальную плоскость систему нецентрализованных стоков, он также предполагает наказание за самовольное подключение к системе водоотвода или водоснабжения – до 1360 грн, а за загрязнение сточных вод – до 119 грн.

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