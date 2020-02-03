Достигнет $100 тысяч: биткоину предрекли колоссальный рост

Финансовый аналитик Питер Брандт заявил, что биткоин сможет достичь отметки в $100 тысяч уже к 2021 году.

Колоссальное подорожание криптовалюты может произойти при условии сохранения повторений параболических кривых роста. Об этом сообщает bitcoin.live.

Брандт отметил, что текущий рост биткоина является началом очередного затяжного подъема, который, в конечном итоге, приведет к рекордным отметкам уже в течение двух лет.

По его словам, в ближайшее время криптовалюта будет вести ожесточенную борьбу за преодоление точки прорыва в диапазоне $10-$12 тысяч долларов.

Финансовый аналитик Питер Брандт заявил, что биткоин сможет достичь отметки в $100 тысяч уже к 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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