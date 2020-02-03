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3 февраля • обновлено в 05:31
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Достигнет $100 тысяч: биткоину предрекли колоссальный рост

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Финансовый аналитик Питер Брандт заявил, что биткоин сможет достичь отметки в $100 тысяч уже к 2021 году.

Колоссальное подорожание криптовалюты может произойти при условии сохранения повторений параболических кривых роста. Об этом сообщает bitcoin.live.

Брандт отметил, что текущий рост биткоина является началом очередного затяжного подъема, который, в конечном итоге, приведет к рекордным отметкам уже в течение двух лет.

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По его словам, в ближайшее время криптовалюта будет вести ожесточенную борьбу за преодоление точки прорыва в диапазоне $10-$12 тысяч долларов.

Финансовый аналитик Питер Брандт заявил, что биткоин сможет достичь отметки в $100 тысяч уже к 2021 году

Финансовый аналитик Питер Брандт заявил, что биткоин сможет достичь отметки в $100 тысяч уже к 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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