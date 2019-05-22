"Достаточно телефона": как мошенники обворовывают счета украинцев

Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер. Мошенникам для того, чтобы получить доступ к банковскому счету и обнулить его, достаточно узнать всего лишь номер телефона.

Зависимо от того, каким образом проходит смена номера телефона или переадресация, мошенникам в разных случаях необходимо либо узнать почту, либо финансовый номер будущей жертвы, сообщает OBOZREVATEL.

"Чаще всего для подтверждения услуги переадресации либо блокирования номера необходимо всего лишь знать, с кем чаще всего общается жертва. А если это слишком сложная задача, можно просто имитировать общение – начать звонить с разных номеров, пытаться сделать все, чтобы жертва перезвонила", – говорится в публикации.

После этого мошенники пытаются узнать банк, с которым связан номер, и снять средства через приложение либо онлайн-перевод с карты на карту (подтверждения приходят в СМС).

Здесь есть несколько вариантов: позвонить жертве и провести "опрос" по просьбе Национального банка Украины, поинтересовавшись, услугами какого банка он пользуется, или по очереди попробовать все крупные банки.

Последний шаг аферистов – украсть средства с карты. К тому моменту, пока жертва поймет, куда делись деньги, счет может оказаться пуст.

Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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