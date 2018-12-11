Дороже на 20%: во сколько украинцам обойдется новогодний стол

В Украине средняя стоимость новогоднего стола в 2019 году для семьи из четырех человек повысится почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 1535 грн.

В частности, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдутся в 129,76 грн. Это на 25% больше, чем при праздновании 2018 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Института аграрной экономики.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты: 0,5 кг нарезки сырокопченой колбасы будет стоить в среднем 80 грн, столько же копченой подбрюшины – 75 грн, а свежего битка из свинины – 78,50 грн.

За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 111 грн. Общая стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – в 54 грн и пачка сливочного масла (200 г) – в 32,25 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 159,48 грн. Картофель (2 кг) будет стоить 13,84 грн, грибы (1 кг) – 47,90 грн, сладкий перец (0,5 кг) – 51 грн, огурцы (0,5 кг) – 16,77 грн, помидоры (1 кг) – 29,97 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 78 грн. За 2 кг мандаринов придется заплатить 50 грн, за 1 кг бананов — в среднем 22 грн, лимон (200 г) – 6 грн.

Батон (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – необходимо заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка.

Безалкогольные напитки потянут на 76,10 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, за 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, за 2 л сладкой воды – 26,50 грн.

VTC News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.