МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Дороже, чем скандальная стена: ''шатдаун'' в США побил все антирекорды

Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США.

Как сообщают местные СМИ, последний длительный произошел в декабре 1995 — январе 1996 года. Он сохранялся 21 день.

Нынешняя приостановка деятельности правительства, которая началась 22 декабря 2018 года, длится уже 22-й день.

Новости
США неожиданно пошли на уступки России по санкциям: что произошло

"Шатдаун" в США

RT

При этом, как передает CNBС, "шатдаун" уже обошелся экономике США в 3,6 млрд долларов.

"Если частичное прекращение работы правительства продлится еще 2 недели, его стоимость превысит цену стены на границе с Мексикой", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги