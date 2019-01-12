Дороже, чем скандальная стена: ''шатдаун'' в США побил все антирекорды

Президент США Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США.

Как сообщают местные СМИ, последний длительный произошел в декабре 1995 — январе 1996 года. Он сохранялся 21 день.

Нынешняя приостановка деятельности правительства, которая началась 22 декабря 2018 года, длится уже 22-й день.

"Шатдаун" в США RT

При этом, как передает CNBС, "шатдаун" уже обошелся экономике США в 3,6 млрд долларов.

"Если частичное прекращение работы правительства продлится еще 2 недели, его стоимость превысит цену стены на границе с Мексикой", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Трамп похвастался в сети фотографией стены на границе с Мексикой, что является одной из главных тем обсуждений среди американцев.

Президент США готов использовать для строительства стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для проведения работ по всей стране для предотвращения катастроф и финансирования района Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана.

Он даже отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

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