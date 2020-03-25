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25 марта • обновлено в 12:58
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Донбасс останется без воды в разгар пандемии коронавируса: в сети паника

6.6т
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Компания "Вода Донбаса" останавливает работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС), что грозит прекращением водоснабжения на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на сайте компании. Таким образом со среды, 25 марта, ДФС будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников.

"Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевка, пгт Верхнеторецкое, село Васильевка. Подача воды в оккупированный Донецк будет сокращена на 30% (Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов)", – сказано в сообщении.

В сети уже резко отреагировали на ситуацию: "Какое может быть понимание?", "Эпидемия, руки мыть. Сами сдохнем, но воды не дадим! Это за пределами понимания".

Донбасс останется без воды в разгар пандемии коронавируса

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1722 человек, общее количество жертв достигло 16 231.

  • За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

  • Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америки (12 428).

  • В Европе лидером по количеству заражений по-прежнему является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

  • В Украине официально подтверждены 113 случаев заражения. Умерли уже 3 человека. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Война на Донбассе Коронавирус
Место
Украина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ОЧЕРЕДНОЙ ПЫСДЕШЬ ПАРХАТОГО БЛOХСКОГО!)))) http://www.vodadonbassa.ru
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Klizmahohlenko Gerald, Роиссия пусть им воду подает, примерно, как в Крыму.
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Korn Val
Korn Val
такое может быть только в украине - поставка воды БЕСПЛАТНО уже шесть лет тем, кто считает украину врагом и воюет против неё, убивая её военных и гражданских.
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Korn Val
Korn Val
Klizmahohlenko Gerald, жертва аборта от х.йла
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Korn Val, выкидыш кyрвы, воду вы воруете из русского Днепра. Еще за нее спросим.
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