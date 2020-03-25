Донбасс останется без воды в разгар пандемии коронавируса: в сети паника

Компания "Вода Донбаса" останавливает работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС), что грозит прекращением водоснабжения на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на сайте компании. Таким образом со среды, 25 марта, ДФС будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников.

"Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевка, пгт Верхнеторецкое, село Васильевка. Подача воды в оккупированный Донецк будет сокращена на 30% (Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов)", – сказано в сообщении.

В сети уже резко отреагировали на ситуацию: "Какое может быть понимание?", "Эпидемия, руки мыть. Сами сдохнем, но воды не дадим! Это за пределами понимания".

Компания "Вода Донбасу" останавливает работу ДФС. Полностью подача воды будет прекращена в Авдеевку, Верхнеторецкое, Васильевку https://t.co/amNxeCYNKP pic.twitter.com/PVr92AKxcZ — Necro Mancer (@666_mancer) March 25, 2020

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Как сообщал OBOZREVATEL:

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1722 человек, общее количество жертв достигло 16 231.

За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америки (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений по-прежнему является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В Украине официально подтверждены 113 случаев заражения. Умерли уже 3 человека. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

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