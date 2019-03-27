Украинцев ждет новый курс доллара: экономист озвучил прогноз

Доллар в Украине в ближайшие месяцы будет дешеветь по отношению к гривне, однако во второй половине года может подорожать до 29 грн/$.

Каким будет курс доллара в Украине в 2019 году, рассказал в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук.

"От года к году одна и та же тенденция. Вторая декада января – это пиковые значения, затем идет снижение до июня", – рассказал экономист.

"Если никаких потрясений не будет, то до июня мы будем видеть постепенные колебания, и доллар будет снижаться. Я уверен, что мы можем дойти до уровня 26 грн/$. В прошлом году была та же самая ситуация, мало того, в начале года мы имели большее значение, чем в этом году", – добавил он.

По словам Гарбарука, начиная с сентября-октября будет наблюдаться определенный рост курса доллара.

"Тогда мы имеем перспективы дойти до 28-28,5 грн/$, а может и до 29 грн/$", – отметил он.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз курса доллара в Украине до 2021 года.

Согласно прогнозу, в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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