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Доллар в Украине подорожает: озвучен прогноз до конца года

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Курс доллара в Украине к концу года вырастет по отношению к гривне, однако не достигнет заложенного в госбюджете-2019 показателя в 29,3 грн/$.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Максим Праздников. Эксперт допустил рост курса до 26,5-27 грн/$ к концу года.

"Радует, что несколько месяцев назад, в преддверие президентских выборов, были опасения, что будет падение курса, девальвация, называли курсы 28-30 грн/$, учитывали политические риски. Этого не произошло – по состоянию на сегодня мы видим определенное укрепление гривни. Есть заходящая в страну валюта, гривня укрепляется, доллар падает", – констатировал экономист.

"Сейчас есть целый ряд факторов, связанных с достаточно большим приходом с начала года на постоянной основе денег в страну, которые вкладываются в ОВГЗ. Второй фактор – достаточно хорошие результаты показывают наши аграрии. Растет экспорт и заходящая валюта в страну и падает приходящий в страну импорт. Соответственно, укрепляется гривня", – объяснил он.

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По словам эксперта, Национальный банк может воспользоваться благоприятной ситуацией и нарастить резервы, что также снизит давление на курс.

"С гривней прогноз достаточно однозначен – укрепление, которое мы видели летом, ближе к осени несколько отыграется. При курсе, который сейчас 25,6 грн/$, вряд ли произойдет дальнейшее укрепление. Будет ближе к концу года определенный рост импорта, будут некие внешние выплаты. Соответственно, некая просадка по гривне произойдет", – спрогнозировал Праздников.

"Это уже очевидно, что не 29,3 грн/$ среднегодовой курс, но цифра порядка 26,5-27 грн/$ возможна", – добавил он.

Доллар в Украине подорожает: прогноз до конца года

companion.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минэкономики спрогнозировало, что в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$.

Согласно прогнозу, в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Курс валют Валютный рынок Обмен валют Девальвация гривни
Персона
Максим Праздников
Место
Украина
Теги
доллар гривня
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