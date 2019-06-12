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/Новости экономики

Доллар развернулся: на сколько подорожала валюта в банках Украины

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В Украине курс доллара в среду, 12 июня, поднялся на 12 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,55 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 8 копеек и составил 30,03 грн/€.

Новости
Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 8 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,03 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 23 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара поднялся на 12 копеек

В Украине курс доллара поднялся на 12 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
НБУдоллареврогривня
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Semenov Igor
Semenov Igor
Украина вертит долларом как хочет, так держать!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
А как свидомые, скакали на майдане, как скакали!!!!
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