"Доллар по 80 и нефть по $40": России предрекли страшную угрозу

В России спрогнозировали курс рубля к доллару на уровне 80 руб./$ (сейчас 68,75 руб./$) в случае если Запад продолжит усиливать санкции. При этом цену на нефть ожидают по $40 за барель (сейчас $50).

Такие прогнозы озвучил директор аналитического департамента российской компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов в интервью "Газета.ру".

"Если санкционная тематика будет развиваться в негативном ключе (мы получим санкции на госдолг, несколько банков), то, скорее всего, доллар будет ближе к 80 рублям. Если вдруг произойдет чудесное устранение санкционных рисков и будет снята неопределенность или санкции будут приняты и выяснится, что ничего страшного не заложено, то при цене на нефть в $60 за баррель курс доллара может находиться на уровне 60 рублей и ниже", - пояснил он.

Он также спрогнозировал кризисные явления для России, если цена на нефть продолжит держаться на минимальных отметках.

"Если нефть уйдет в район $40 за баррель, то корреляция резко возрастет. Даже при цене ниже $50 начнутся кризисные явления: очень резко возрастет давление на рубль, Центробанку придется принимать экстренные меры. Поэтому, когда нефть стояла на $80, мы ориентировались на динамику потоков капиталов, потому что допдоходы от дорогой нефти изымались в резервный фонд. При падающей нефти зависимость курса рубля от динамики нефтяных котировок, скорее всего, будет возрастать", - сказал Тремасов.

Обвал рубля Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$. Позже российская валюта даже обвалилась к 69,35 руб. за доллар.

При этом стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года опустилась в ходе торгов к $50 за баррель, обновляя минимумы июля-августа 2017 года.

Напомним, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

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