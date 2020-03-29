Доллар по 29 грн и сильная инфляция: Кабмин утвердил новый макропрогноз

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19.

Об этом в Telegram в воскресенье, 29 марта, по результатах внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", – отметил он.

Коллаж

Главные цифры в обновленном прогнозе:

номинальный ВВП – 4 трлн гривен;

рост инфляции – 2,9% (с 5,6% до 8,7%);

курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5;

средняя зарплата за месяц – 11 тысяч гривен ( учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% больше, чем в 2019-м).

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