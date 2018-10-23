МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Доллар и евро в банках синхронно подорожали

11.6тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара во вторник, 23 октября, вырос на 1 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,20 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 2 копейки и составил 32,56 грн/€.

Новости
Что будет с долларом в Украине: озвучен прогноз до конца года

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,08 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 10 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,27 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 5 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги