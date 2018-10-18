Доллар и евро упали: сколько стоит валюта в банках Украины

В Украине курс доллара в четверг, 18 октября, упал на 1 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,05 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 32,58 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,91 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,36 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 18 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.