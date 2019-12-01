До 50%: украинцам подсказали, как экономить на отоплении

Программы Фонда энергоэффективности и "теплые кредиты" позволят украинцам вдвое сократить расходы на отопление в зимний сезон.

Как украинцы экономят на коммунальных счетах, рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.

По его словам, программой "теплых кредитов" за пять лет воспользовались 730 тыс. семей: "И ОСМД, и частные дома уже имеют такой опыт. Эффективность очень большая. Почти 50% уменьшение счетов за счет уменьшения потребления".

Зубко объяснил, каким образом получить "теплый кредит" или работать с Фондом энергоэффективности: "В первую очередь, обратиться в ближайшее отделение Укргазбанка или Сбербанка. Мы работаем и с ПриватБанком, и с Укрэксимбанком, но я говорю о тех банках, которые занимают активную позицию в модернизации. Там можно получить всю маршрутную карту, что надо сделать".

Бывший вице-премьер привел пример, какими могут быть расходы на утепление жилья и итоговая экономия.

"Берем 100-квартирный пятиэтажный дом, 6-7 подъездов. Модернизация его обходится приблизительно в 7 млн грн. Но компенсация приводит к тому, что гражданам необходимо уплатить примерно 1,5 млн грн. Хотел бы отметить первый шаг, который не очень дорогой, 500-600 тыс. грн. Это установка индивидуального теплового пункта (ИТП) на такой дом. Это сразу дает экономию до 20-25% потребления энергоносителей за счет того, что происходит регулирование поставок тепла в зависимости от температуры", – отметил он.

"В Киеве есть ОСМД в Дарницком районе, улица Ярослава Гашека, 18. Стоят рядом два дома. Один потребляет по нормативу 32 грн на 1 кв. м, а второй дом прошлый отопительный сезон прошел в среднем по 8 грн за 1 кв. м при том, что он установил ИТП, модернизировал свой дом, провел мероприятия, которые касаются не только отопления, но и освещения", – рассказал Зубко.

severstolici.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Украины задалось целью уменьшить потери при потреблении тепла, горячей воды и отопления, а также других ресурсов в домах украинцев на 20%.

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