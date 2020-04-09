Украинскому бизнесу пообещали поддержку: упростят кредитные программы

Национальный банк Украины и Кабинет министров разработали две программы для поддержки малого бизнеса в условиях введенного карантина из-за вспышки коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщили в четверг, 9 апреля в пресс-службе главы государства

"Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", – сказал Зеленский.

president.gov.ua

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику", – подчеркнул президент.

Глава правительства сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Власти надеятся, что первую поддержку можно будет начать предоставлять уже в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!