Главная Новости
10 апреля • обновлено в 02:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинскому бизнесу пообещали поддержку: упростят кредитные программы

1.6т
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины и Кабинет министров разработали две программы для поддержки малого бизнеса в условиях введенного карантина из-за вспышки коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщили в четверг, 9 апреля в пресс-службе главы государства

"Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", – сказал Зеленский.

Украинскому бизнесу пообещали поддержку: упростят кредитные программы

president.gov.ua

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику", – подчеркнул президент.

Глава правительства сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Власти надеятся, что первую поддержку можно будет начать предоставлять уже в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Денис Шмыгаль Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги