"Теория заговора!" Украинцы разнесли новое приложение "Дія"

Украинцы продолжают критиковать недавно запущенеое мобильное приложение государственных услуг "Дія" Министерства цифровой трансформации.

Так, киевлянин Александр Чендеков отметил, что после регистрации в новой системе исполнительная служба заблокировала его банковские карточки, которые он "привязал" к приложению. Печальной историей о том, как "Дія" не оправдала его надежд, мужчина поделился на своей странице в Facebook.

"Дія" – государство и я. Уголовный триллер", – охарактеризовал он ситуацию, которая с ним произошла.

Украинец раскритиковал приложение "Дія" itechua.com

По словам мужчины, еще в апреле прошлого года он, управляя собственным авто, превысил скорость движения в населенном пункте и был остановлен патрульными. Тогда же получил постановление, оплатил штраф 255 грн – на месте картой с помощью терминала. Кроме этого, ему вручили и соответствующую квитанцию, правда, на том же листке, что и постановление.

"Вчера мои карточки в ПриватБанке были заблокированы по требованию Государственной исполнительной службы Украины – за якобы неуплату штрафа. Позвонил в ведомство и узнал, что они охотно снимут с меня требования, как только я пришлю им фото квитанции за уплату штрафа, и... тадам (!) квитанцию об уплате услуг исполнительной службы в сумме 207 грн!" – рассказал Александр.

Сообщение от исполнительной службы Facebook/Александр Чендеков

При этом подчеркнул, что не может провести платеж через Интернет, поскольку его карты заблокированы.

"То есть, я должен оплатить 207 грн за то, что Патрульная полиция не передала информацию об уплате штрафа на месте. Вот она "Дія" в действии!" – возмутился Чендеков.

Он предположил, что, вероятно, исполнительная служба сопоставила тот, якобы не оплаченный, штраф с его банковскими карточками именно после регистрации в новом приложении.

"В личные сообщения пишут, что я не один такой. А это уже может быть интересно. Права в телефоне?" – подытожил свой рассказ киевлянин.

В комментариях под постом подписчики тоже начали писать о подобных ситуациях, произошедших с ними после регистрации в новом цифровом приложении.

"Это печально!", "Когда "Дія" попросила банковскую карточку – я сразу все понял: не в этой стране, господа!", "История вс**ной диджитализации", "Пи*** кая власть изобретает новые и новые способы ободрать людей. Уроды!", " Причем здесь "Дія"? Похоже, снова "теория заговора" и "все пропало", – комментируют украинцы.

Комментарии украинцев Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев Facebook/Александр Чендеков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

У некоторых пользователей возникли проблемы с недавно запущенным приложением государственных цифровых услуг "Дія". Многим, в частности, не удается получить электронное удостоверение водителя.

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