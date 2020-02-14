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14 февраля • обновлено в 12:08
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"Теория заговора!" Украинцы разнесли новое приложение "Дія"

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Украинцы продолжают критиковать недавно запущенеое мобильное приложение государственных услуг "Дія" Министерства цифровой трансформации.

Так, киевлянин Александр Чендеков отметил, что после регистрации в новой системе исполнительная служба заблокировала его банковские карточки, которые он "привязал" к приложению. Печальной историей о том, как "Дія" не оправдала его надежд, мужчина поделился на своей странице в Facebook.

"Дія" – государство и я. Уголовный триллер", – охарактеризовал он ситуацию, которая с ним произошла.

Украинец раскритиковал приложение "Дія"

Украинец раскритиковал приложение "Дія"

itechua.com

По словам мужчины, еще в апреле прошлого года он, управляя собственным авто, превысил скорость движения в населенном пункте и был остановлен патрульными. Тогда же получил постановление, оплатил штраф 255 грн – на месте картой с помощью терминала. Кроме этого, ему вручили и соответствующую квитанцию, правда, на том же листке, что и постановление.

"Вчера мои карточки в ПриватБанке были заблокированы по требованию Государственной исполнительной службы Украины – за якобы неуплату штрафа. Позвонил в ведомство и узнал, что они охотно снимут с меня требования, как только я пришлю им фото квитанции за уплату штрафа, и... тадам (!) квитанцию об уплате услуг исполнительной службы в сумме 207 грн!" – рассказал Александр.

Сообщение от исполнительной службы

Сообщение от исполнительной службы

Facebook/Александр Чендеков

При этом подчеркнул, что не может провести платеж через Интернет, поскольку его карты заблокированы.

"То есть, я должен оплатить 207 грн за то, что Патрульная полиция не передала информацию об уплате штрафа на месте. Вот она "Дія" в действии!" – возмутился Чендеков.

Он предположил, что, вероятно, исполнительная служба сопоставила тот, якобы не оплаченный, штраф с его банковскими карточками именно после регистрации в новом приложении.

"В личные сообщения пишут, что я не один такой. А это уже может быть интересно. Права в телефоне?" – подытожил свой рассказ киевлянин.

В комментариях под постом подписчики тоже начали писать о подобных ситуациях, произошедших с ними после регистрации в новом цифровом приложении.

"Это печально!", "Когда "Дія" попросила банковскую карточку – я сразу все понял: не в этой стране, господа!", "История вс**ной диджитализации", "Пи*** кая власть изобретает новые и новые способы ободрать людей. Уроды!", " Причем здесь "Дія"? Похоже, снова "теория заговора" и "все пропало", – комментируют украинцы.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Александр Чендеков

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Александр Чендеков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

  • У некоторых пользователей возникли проблемы с недавно запущенным приложением государственных цифровых услуг "Дія". Многим, в частности, не удается получить электронное удостоверение водителя.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Тег
соцсети
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Комментарии на сайте не модерированы
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Самое крывое приложение. Если он так бездарно делали само приложение то про безопасность здесь вообще речи не идёт. Все на тяп ляп. Разработчик удали нафиг это приложение с плеймаркета. Не позорьтесь
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