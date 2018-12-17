В Украине соцвыплаты будут начислять по-новому: что известно

В Украине в 2019 году появится новое ведомство – Государственная социальная служба. Служба призвана администрировать все виды адресной помощи и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением помощи.

Подробности о работе нового ведомства рассказал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко. Чиновник заверил, что новая служба не будет дублировать функции других органов исполнительной власти.

"Сейчас есть местные социальные службы, в том числе в Киеве, в регионах. Государственная социальная служба – это будет надстройка на национальном уровне, которая будет координировать работу местных социальных служб. Потому что они десятилетиями существуют, фактически с начала независимости Украины. Сейчас это стало логичным продолжением того, что будет создан центральный орган исполнительной власти, который будет на центральном уровне исполнять решения относительно социальных выплат", – отметил чиновник.

По словам Куценко, новый орган заработает в 2019 году и будет подчинен Министерству социальной политики, в его штате будет 120 человек.

"Это будет упорядоченная работа, которая даст возможность осуществлять выплаты. Тем более, что у нас будет новая выплата для тех, кто ухаживает за тяжело больными детьми, которые еще не имеют инвалидности", – сообщил он.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца следующего года планируют полностью завершить монетизацию льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, государство задолжало по льготам и субсидиям населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляет 8,3 млрд гривен. 60% этой задолженности уже просрочено.

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