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29 ноября • обновлено в 11:12
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/ Новости экономики

Захваченные Россией корабли: Украина подсчитала сумму ущерба

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Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению", – заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки.

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Лоссовский подчеркнул, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

"Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен", – резюмировал дипломат.

Теперь судна нельзя использовать по назначению

Теперь судна нельзя использовать по назначению

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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Комментарии
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А как Зе будет Пу счет выставлять?))Он
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Скот паРа шный- прирожденный мародер.
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2
злой укр
злой укр
Джонсон Саймон Ф., золотые гальюны и кружевные труселя СТОЛЬКО стоят?!!!!!!!!!!!!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Эти корыта стоят в 3 раза дешевле
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4
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