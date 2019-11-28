Захваченные Россией корабли: Украина подсчитала сумму ущерба

Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению", – заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки.

Лоссовский подчеркнул, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

"Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен", – резюмировал дипломат.

Теперь судна нельзя использовать по назначению ТАСС

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