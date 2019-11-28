Захваченные Россией корабли: Украина подсчитала сумму ущерба

Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.
"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению", – заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".
По его словам, сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки.
Лоссовский подчеркнул, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.
"Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен", – резюмировал дипломат.
Теперь судна нельзя использовать по назначению
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.
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