Дешевая нефть погубит экономику Саудовской Аравии – Bloomberg

Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы из-за падения цен на нефть и уже к 2027 году при сегодняшней стоимости нефти золотовалютные резервы страны могут опустеть.

Об этом написал аналитик Дэвид Фиклинг в статье на Bloomberg, передают РИА Новости.

Так, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), если нефть будет стоить от 50 до 55 долларов за баррель, то золотовалютные запасы Эр-Рияда уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

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"Всего через несколько месяцев королевство может оказаться в "невероятном кризисе" и вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения", – написал Фиклинг.

По оценке аналитика, при стоимости нефти в 20 долларов за баррель казна шести монархий Персидского залива опустеет уже в 2027 году. 23 марта в мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Медианное значение равно 1,6 процента. В МВФ считают глобальной рецессией ситуацию, когда рост составляет менее 2,5 процента.

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