Дерево VS Бумага, или почему сегодня цвет настроения – зеленый

Пока вы делаете селфи на фоне красок листопада, минимум одно дерево падет ради метровой стопки бумажных счетов, корреспонденции, отчетов и договоров. Почти половина к вечеру окажется в офисной корзине, не прожив даже суток. И вы этого не заметите. Такое потребление совсем скоро будет стоить нам планеты!

Ведущие компании по всему миру активно "оцифровывают" бизнес-процессы ради спасения исчезающих лесов и, хочется верить, что Украина не останется в аутсайдерах. Поэтому сегодня, во Всемирный День без бумаги (World Paper Free Day), команда популярного в стране продукта электронного документообмена M.E.Doc инициирует всеукраинский челлендж "Цвет настроения – ЗЕЛЕНЫЙ!". Своей акцией команда призывает каждого перейти с "темной" стороны на "зеленую", и если не отказаться полностью, то хотя бы сократить использование бумаги.

Тем более, что современные технологии предлагают для этого множество решений – от мобильных приложений и электронной бухгалтерии до "зеленых офисов" и эко-френдли бизнесов. Чтобы поучаствовать в челлендже, достаточно поделиться своим безбумажным опытом с партнерами, клиентами и аудиторией в соцсетях c хештегом #Безпаперу на сайтах или в СМИ.

В помощь вашему вдохновению команда сняла позитивный видеоролик из жизни в M.E.Doc, который на 100% − творчество сотрудников.

"Мы инициировали всеукраинскую акцию не просто из-за того, что создавать культуру безбумажного документооборота в Украине – наша ежедневная работа. А потому, что искренне верим: используя IT-технологии в повседневной жизни и в бизнесе, мы даём себе и нашей планете второй шанс", − поделилась СЕО компании Олеся Белоусова.

Поддержать безбумажную акцию "Цвет настроения – ЗЕЛЕНЫЙ!" может каждый. Самых социально ответственных и активных мы поощрим "зелёным" призом от M.E.Doc.

Стать участником челленджа можно в три клика:

1. Перейдите, пожалуйста, по ссылке, а еще это будет в Instagram -

@medoc_software.

2. Поделитесь постом на своей странице в Facebook и тегайте M.E.Doc в Instagram.

3. В комментарии к посту с нашим видео расскажите, от чего лично вы готовы отказаться в День без бумаги (можно проиллюстрировать ответ фото или видео).

Время создавать своё зеленое настроение! Think before you print.