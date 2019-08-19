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Денег нет: Россия решила отказаться от нового мегапроекта Путина

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В России правительство рассматривает возможность отказаться от строительства автодороги по маршруту Москва-Казань.

В частности, ожидается, что соответствующий проект могут заменить трассой до Владимира, сообщают "Ведомости".

По данным издания, главным идеологом изменения проекта выступает Министерство экономического развития РФ.

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Глава ведомства Максим Орешкин настаивает, что сокращение маршрута до Владимира позволит сэкономить бюджетные средства примерно в два раза – до 279 млрд рублей (105,8 млрд гривен)

Источники отмечают, что окончательное решение о точных параметрах строительства должно быть принято до конца августа.

Новая скоростная автотрасса до Казани была включена в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры до 2024 года, являющийся частью указа российского президента Владимира Путина.

Новая скоростная автотрасса до Казани была частью указа Владимира Путина

Новая скоростная автотрасса до Казани была частью указа Владимира Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под угрозой оказалась новая "стройка века" – мост с материковой части на остров Сахалин. Соответствующий проект могут отменить из-за экономической нецелесообразности.

Примерная стоимость объекта – 540 млрд рублей (8,1 млрд долларов). По оценкам РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.

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Персоны
Владимир Путин Максим Орешкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А я считаю, что это правильно. На сэкономленные деньги, можно потешить дедушкины амбиции, склепать ещё одну супер вундервафлю ....
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Соколов Олег
Соколов Олег
Опять бред сивой кобылы. То мост в Крым не построят,то чемпионат мира по футболу отберут. И всё это утверждалось со 100% гарантией,а вышло всё наоборот.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Может у украины в долг попросить?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Ты что нибудь ещё умеешь, кроме как стоять на четвереньках и гавкать на прохожих?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, мы причем к твоим проблемам, скот? Стой в хлеву, жуй сопли. И пасть закрой, животное Кацaп!
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