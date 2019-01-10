"Денег нет, брать негде": террористы "ЛНР" пошли на крайние меры

В оккупированном Луганске террористы с целью наполнения "бюджета республики" массово заставляют водителей менять украинские номера на номера "ЛНР".
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на анонимные источники в городе. По их данным, особенно это касается предпринимателей.
"Денег (у подконтрольных террористам структур. - Ред.) нет: их брать, видимо, уже и негде. Многие предприятия не работают, нужно же хоть как-то им наполнять "казну", - уточнил изданию луганчанин.
Другой источник добавил, что "ему рекомендовали" это сделать с 1 января 2019 года.
"Но пока я не собираюсь ничего менять. Меня вполне устраивают украинские номера. В городе много машин с украинскими номерами, есть, конечно, и российские, и "ЛНРовские". Пусть они лучше дороги расчистят не только в центре города", - подчеркнул он.
По его словам, в среду, 9 января, несколько маршруток остановили на несколько часов работу из-за нечищеных дорог в городе.
Номера "ЛНР"
whoswhos.org.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в "ДНР" похвастались рекордным количеством денежных переводов на 23 млн рублей. Как пояснил блогер Денис Казанский, такая сумма является просто смешной для банковского сектора.
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