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"Денег нет, брать негде": террористы "ЛНР" пошли на крайние меры

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В оккупированном Луганске террористы с целью наполнения "бюджета республики" массово заставляют водителей менять украинские номера на номера "ЛНР".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на анонимные источники в городе. По их данным, особенно это касается предпринимателей.

"Денег (у подконтрольных террористам структур. - Ред.) нет: их брать, видимо, уже и негде. Многие предприятия не работают, нужно же хоть как-то им наполнять "казну", - уточнил изданию луганчанин.

Другой источник добавил, что "ему рекомендовали" это сделать с 1 января 2019 года.

"Но пока я не собираюсь ничего менять. Меня вполне устраивают украинские номера. В городе много машин с украинскими номерами, есть, конечно, и российские, и "ЛНРовские". Пусть они лучше дороги расчистят не только в центре города", - подчеркнул он.

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По его словам, в среду, 9 января, несколько маршруток остановили на несколько часов работу из-за нечищеных дорог в городе.

Номера "ЛНР"

Номера "ЛНР"

whoswhos.org.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в "ДНР" похвастались рекордным количеством денежных переводов на 23 млн рублей. Как пояснил блогер Денис Казанский, такая сумма является просто смешной для банковского сектора.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРАвтомобиль
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы у себя в Киеве говно уберите до начала .еврапейцы хуевы
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