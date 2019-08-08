Дело против экс-директора "Нафтогаза": суд поставил точку

Дело против бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, которого обвиняли в давлении на экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичюса, закрыто.

Такое решение по уголовному производству принял Соломенский районный суд Киев, сообщил theБабелю адвокат Пасишника Иван Владинов.

По его словам, дело закрыли за истечением срока давности (3 года). Сейчас стороны имеют 7 дней для подачи апелляции.

Впрочем, по словам Владинова, пока ни прокуроры, ни сам Абромавичус не заявляли о намерениях обжаловать решение суда.

Андрей Пасишник РБК-Украина

Напомним:

Дело против Пасишника открыли в феврале 2016 года.

Детективы НАБУ установили, что он в период с 25 января по 1 февраля 2016-го осуществлял незаконное влияние на тогдашнего министра экономического развития и торговли Абромавичюса. Его целью якобы было получение должности заместителя министра. Пасишник заявлял, что обвинение НАБУ безосновательны.

Сам Абромавичюс подал в отставку 3 февраля 2016 года.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре неоднократно заявляли о затягивании дела Пасишника.

Как писал OBOZREVATEL, недавно нынешний глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна.

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