Дань возят в Киев: раскрылись крупные янтарные махинации на таможне Волыни

На Волыни на таможенных постах процветает контрабанда, на которой зарабатывает не только руководство региона. "Дань" регулярно возят в Киев.

Так, работник системы на условиях полной анонимности в деталях рассказал телеканалу "Аверс" об махинациях. По его словам, контрабандой везут янтарь, сигареты, брендовую одежду, технику и т.д.

Вырученную так называемую "кассу" затем везут киевскому руководству. "Каждый месяц отвозится этот "черный нал". Отвозился Кривицкому (Виктор Кривицкий – экс-заместитель главы ГФС, начальник Волынской таможни – Ред.). Каждый месяц миллион - полтора долларов с нашей таможни. Это те деньги, которые недополучает бюджет", – сказал собеседник.

Контрабанда в Украине Скриншот с видео

Он уточняет, что работает огромное количество схем, при этом каждый пост "специализируется" на своей. Например, через посты "Устилуг" и "Яготин" ввозятся высоколиквидные товары (техника, гаджеты, одежда, продукты) вообще без или с минимальной выплатой таможенных платежей.

Их якобы пропускают по "зеленому коридору". Это означает, что они пересекают границу по тем же правилам, что и "пустые" транспортные средства.

Например, янтарь через украинские посты проводят "в черную", а на польской стороне затем пытаются растаможить. По словам источника, проверить, сколько украинские чиновники пропустили таким образом "солнечного камня" за границу, достаточно легко. Компетентным органам нужно всего лишь дать запрос польской стороне о том, сколько на польских постах, граничащих с Волынской областью, растаможили янтаря.

При этом он уточняет, что делать этого, понятное дело, никто не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Волыни журналисты устроили облаву на предприятии "Висент". Перед этим стало известно, что именно оно пыталось перевезти в Польшу две фуры с янтарем общим весом 1300 кг.

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