Cубсидии в Украине: кому ждать проверку на дом и как найдут зарплату в конверте

В Украине могут ввести жесткие проверки всех, кто мог соврать в декларации при оформлении субсидий. Для этого в Министерстве социальной политики создадут "серые" и "белые" списки льготников.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Одним из аспектов развития ситуации на будущее мы видим необходимость введения выборочных проверок, которые будут базироваться на рискоориентированных подходах. То есть мы говорим о том, что нам необходимо оценивать риск мошенничества со стороны возможного потенциального получателя на этапе обращения, и потом уже формировать так сказать "серые" и "белые" списки, дающие возможность перейти к проверке тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию", - заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Речь идет в том числе о законопроекте "О социальной инспекции", который уже больше года находится на рассмотрении в Раде. Главная его идея – проверять субсидии должны инспекторы, которые не подчиняются территориальным подразделениям органов соцзащиты. Это позволит разделить функцию выдачи помощи и контроля. Кроме того, согласно документу, инспекторы смогут ходить по домам и квартирам субсидиантов.

"Каждое домохозяйство проверить нереально. Это должна быть армия инспекторов. Поэтому нужно менять принципы, чтобы мы понимали, кто может теоритически нарушать", - отмечает чиновник. Для этого в Минсоце создадут "условный портрет" нарушителя. Тех, кто будет ему соответствовать, будут жестко проверять.

В прошлом отопительном сезоне субсидию получали 6,9 млн семей (новые данные все еще собирают). Примерно в 14% этих семей есть как минимум один взрослый безработный. Чиновники подозревают, что на самом деле львиная часть из них просто работают без оформления.

Как сообщал OBOZREVATEL, желание оформить субсидию на коммунальные услуги вынудило многие супружеские пары Украины подавать на развод.