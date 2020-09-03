В Украине взлетели тарифы на газ: сколько будем платить зимой и как сократить суммы

В Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составила 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.

О том, как можно самим выбирать себе тариф на газ и что будет с ценами – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему взлетели тарифы

За последний месяц стоимость голубого топлива выросла более чем на гривну практически у всех поставщиков. Сейчас она находится в пределах от 4,39 до 7 гривен за кубометр. Первая причина роста цен – сезонные колебания. Чем ближе к зиме, тем дороже газ и наоборот. Накануне отопительного сезона спрос на голубое топливо растет, что провоцирует и рост цен.

Благодаря тому, что население теперь свободно может менять поставщика, ценовая политика должна была стать более выгодной потребителю. Но сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию.

Сейчас цена на рынке газа в Украине напрямую зависит от цен на европейских хабах. Примерно ее можно определить по формуле: цена хаба + доставка. На рынке в Европе в конце мая цена газа достигла исторического минимума за последние десять лет, потому и у нас газ был дешевым этим летом. В то же время за июль цена выросла на 32,3%, а в августе – еще на 42%. Сейчас государство цену искусственно не занижает, поэтому если она будет расти на рынках Европы и дальше, то ту же тенденцию стоит наблюдать и в наших платежках.

В то же время, некоторое влияние могла оказать и незрелость украинского рынка. Хотя в последний месяц о своем намерении поставлять газ населению заявили около 16 компаний, конкуренции как таковой пока нет. Большую часть рынка все еще занимают так называемые облгаз сбыты. Они в прошлом месяце огласили цену на топливо лишь после 20-го августа. Хотя, по правилам, должны были это сделать за 5 дней до конца июля.

Как изменятся тарифы segodnya.ua

“Есть нарушения, которые могли спровоцировать искусственное завышение цены, – сообщает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети “Опора” Татьяна Бойко. – Это не своевременное оглашение стоимости услуги. Поставщики должны опубликовать цену за 5 дней до начала месяца, чтобы потребитель мог сравнить ее с другими поставщиками и выбрать лучшее предложение на рынке. Облгаз сбыты сильно затянули с оглашением цен в августе. Возможно, если бы они конкурировали с другими поставщиками, цена могла бы быть и ниже”.

На эту проблему уже обратили внимание НКРЭКУ и Антимонопольный комитет. После их предупреждений многие компании начали определяться с ценой быстрее и к началу сентября опубликовали предложения. Но в срок – все равно не успели. Потому потребители, которые хотели бы подобрать более выгодную цену на сентябрь, не смогли этого сделать.

Как сообщает Татьяна Бойко, по правилам, если поставщик не сообщил цену вовремя, действует цена прошлого месяца. Если потребители будут активно бороться за свои права и НКРЭКУ их поддержит, возможно, они смогут добиться пересчета. Когда такие прецеденты будут, это сподвигнет компании подходить к вопросу публикации цен более ответственно.

Чего ожидать от цен на газ зимой?

По данным головы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, цена на газ для населения будет расти и дальше, ведь растет цена на европейских хабах.

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – резюмирует Артем Компан.

В то же время, директор газотранспортной компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне может быть ниже, чем в прошлом:

"Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов”.

В то же время, важно отметить, что рынок газа не легко поддается прогнозам. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике, стоил он 5500 грн. Тогда “Нафтогаз” подписал новый транзитный договор с “Газпромом”, и это повлияло на все цены. Что будет в этом году, ждут ли нас очередные катаклизмы – пока предугадать сложно.

Из-за теплой зимы Украина закончила прошлый отопительный сезон с рекордными объемами газа в хранилищах. Еще в марте оператор газовых хранилищ сообщал, что в системе ГТС осталось 15,8 миллиарда кубометров газа. Это в 1,5-2 раза больше, чем было ранее в этот же период. По последним данным “Оператора ГТС Украины”, на конец августа количество газа в хранилищах достигло почти 25 миллиардов кубометров.

“Цены хоть и сезонные, но на их уровень влияет баланс спроса и предложения на рынке, – объясняет Максим Рабинович. – Поэтому запасы газа в подземных хранилищах, которые мы имеем, станут своего рода буфером, сдерживающим рост цен в последующие периоды”.

В то же время Артем Компан уверен, газ, который есть в хранилищах, не настолько дешевый, чтобы понижать цену: “Некоторая часть газа, который находится в хранилищах, была куплена в период высоких цен, поэтому вряд ли владельцы ресурса будут его продавать, пока цена не вернется к уровню прошлой осени”.

Как сэкономить на газе

В условиях открытого рынка у населения появилась возможность выбрать себе более выгодное ценовое предложение на рынке газа и оперативно поменять поставщика. Но в то же время, как мы видим, цены у большинства поставщиков находятся примерно на одном уровне и растут синхронно. Если средняя цена на рынке будет 10 грн за куб. м, найдется ли тот, кто предложит 5 грн?

В условиях стандартного пакета услуг это, конечно, маловероятно. Но сейчас сразу несколько компаний сформировали своеобразные “зимние” или “годовые” тарифы (на полгода или год). Такие пакеты уже предлагают: газотранспортная компания “Нафтогаз Украины”, компании группы “РГК”(облгаз сбыты, которые принадлежат Дмитрию Фирташу), ETG.UA и “Статус Енерго”.

За газ придется заплатить больше НБУ

Пользуясь этим тарифом, потребитель может зафиксировать себе предложенную цену на определенный период и платить по ней независимо от колебаний. У некоторых компаний за такие тарифы нужно вносить предоплату, у других – лишь заключить договор, указать предполагаемый объем потребляемого газа, а оплату осуществлять помесячно, как и ранее. Максим Рабинович объясняет принцип действия тарифа на примере их компании:

“Как страховку от колебания цен мы предлагаем клиентам тариф – “Годовой”. Его принцип в том, что перед подключением формируется расчетный объем потребления газа на год. Потом он умножается на стоимость тарифа и делится на 12. Таким образом клиент платит одинаковую сумму за газ в течении года. Если человек использует меньше от запланированного объема газа, деньги вернутся ему на счет после окончания действия пакета. Если потребление будет больше, чем запланировано – человек доплатит разницу по фиксированному тарифу”.

Подобное предложение выгодно компании, ведь поставщик может заранее узнать, сколько ресурса нужно закупить на зиму и сделать это, пока газ не дорогой. А потребитель благодаря этому может платить меньше. Но важно помнить, что льготный тариф выгодно устанавливать летом, когда газ дешевле, тогда и предложение на год или полгода будет дешевле.

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