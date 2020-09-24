Украинцев отключают от коммуналки, долги выросли в разы: как защитить свои права

В Украине водоканалы из-за долгов остаются без электроэнергии и останавливают свою работу. Потребители невовремя и не в полном объеме оплачивают воду, в результате под угрозой коллапса оказалась целая сфера.

Несколько дней назад без воды осталась львиная доля сумчан. Но погряз в долгах не только водоканал в Суммах – такая ситуация распространена по всей стране.

О том, действительно ли ни один город не застрахован от подобных “разборок” коммунальщиков, и как потребителям отстоять свои права на услугу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Остались без воды из-за долгов

Сумский водоканал задолжал 5,5 млн грн за электроэнергию. Электроэнергию отключили, насосы перестали работать и львиная доля горожан осталась без воды. Но в конфликт вмешалось руководство города. Чтобы рассчитаться с долгами за свет, пообещали рассмотреть выделение водоканалу дополнительного финансирования. И спустя полдня – вода в квартирах все-таки появилась. Но в “Сумыоблэнерго” OBOZREVATEL сообщили: долг все еще не погашен. Потому отключение со временем может повториться.

“Надеемся, проблема будет решена. Ведь бесплатно предоставлять услуги энергетическая компания не имеет права, – подчеркивает пресс-секретарь АТ “Сумыоблэнерго” Светлана Калыш. – Стабильное распределение электроэнергии зависит от своевременной оплаты за предоставленные услуги, что гарантированно Правилами розничного рынка электрической энергии. Поэтому будет ли возникать угроза прекращения распределения электроэнергии в КП "Горводоканал", зависит исключительно от самого потребителя".

Без воды может остаться любой украинец, в доме которого есть долги. Даже если часть квартир исправно платит по счетам. Такая ситуация произошла с активистом Егором Еременко. Он оплачивал коммунальную услугу вовремя. но вместе со всем домом был "наказан" за долг.

“Как только пропала вода, районам начали ее подвозить машинами. Люди были в панике. Никто не понимал, что происходит. Потом уже нам объяснили, что воды нет из-за долгов водоканала за электричество. И в частности они не могут все оплатить, потому что потребители не платят им за воду”, – рассказывает Еременко.

Что в других городах?

В 2019 году случилась целая “эпидемия” таких отключений водоканалов от электроэнергии за долги, сообщает OBOZREVATEL президент Ассоциации защиты потребителей услуг Олег Титамир. Пострадали, к примеру, в Полтаве, Донецкой области, в Виннице и области, а также в других городах.

“До реформы рынка электроэнергии долги водоканалов за свет ориентировочно составили 3,8 млрд грн, – утверждает Олег Титамир. – Есть основания полагать, что на сегодня сумма общего долга удвоилась. Например, коммунальное предприятие “Харьковводоканал” задолжало АО “Харьковоблэнерго” (65% акций которого принадлежит государству) более 1 млрд гривен! А долг водоканалов Днепропетровской области за распределение электроэнергии составляет 484 млн. грн. Конечно, водоканалы не могут погасить эти долги, поскольку и так находятся в долговой яме”.

Фактически, перед угрозой отключения оказались жители большинства украинских городов.

Что делать потребителю?

В целом, украинское законодательство в такой ситуации на стороне потребителя. Еще в октябре 2018 года Верховный суд сформулировал позицию, согласно которой ни Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, ни другими нормативно-правовыми актами не предусмотрено право исполнителя услуг прекратить водоснабжение в случае несвоевременной оплаты потребителем. Остановка насосного оборудования из-за ограничений подачи электроэнергии за долги водоканалов – никак не может быть причиной отключения от услуги потребителей. Это – прямое нарушение их законных прав.

Но в Сумах возникла правовая коллизия. Ведь в то же время, нормы Гражданского и Хозяйственного кодекса не запрещают поставщику электроэнергии отключать эту услугу водоканалу. Потребители в такой ситуации оказываются жертвами и практически ничего не могут сделать. Конечно, у них есть право обратится с жалобой в НКРЭКУ или в органы местной власти. Так же возможно обратится в суд с иском к водоканалам (с облэнерго, как третьими лицами) за денежной компенсацией. Однако, это долговременные процедуры. Если за другие коммунальные услуги, например, за отопление можно “бороться” дольше, то вода нужна уже сегодня. Ведь водоснабжения является критически необходимой услугой, которая имеет социальное, экологическое, и в данном случае эпидемиологическое значение.

Прежде всего ситуацию должно брать под контроль местное руководство. Оно может предоставить финансовые гарантии выплаты долга, просить обл- и горэнерго заключить договор реструктуризации. В некоторых случаях, целесообразно использовать схему паритетного погашения долга - частично из городского, областного бюджетов и из резервов водоканала. Но такие решения – ситуативные. И в целом исправлять ситуацию нужно на государственном уровне, утверждает OBOZREVATEL Олег Титамир.

“Следует разработать отдельный закон, с мораторием на отключение водоканалов от электроэнергии на 2-3 года, обязав водоканалы договориться с облэнерго о реструктуризации, разработав реалистичный график погашения задолженности. Не исключено, что следует ввести счета со специальным режимом использования водоканалами, которые предназначены для зачисления средств за услуги по распределению электроэнергии. Государству стоит задуматься и над обоснованностью тарифов на водоснабжение и водоотведение – электроэнергия съедает 60% себестоимости для водоканалов, поэтому на инвестиционные программы по модернизации инфраструктуры идут “копейки”.

По мнению Олега Титамира, отрасль водоснабжения критически нуждается в инвестициях, потому он рассматривает и вариант привлечения в эту сферу бизнеса, например, передачи некоторых предприятий в концессию.

А коммунальщикам стоит помнить, что у них есть и другие механизмы взыскания задолженностей без ущерба для потребителей, например, судебные процедуры. Добиться погашения долгов можно законным способом, и для этого не обязательно брать полгорода “в заложники”.