Украинцев могут заставить вернуть субсидии в бюджет: названы причины

В Украине за нарушение в декларации через суд могут заставить вернуть субсидию в бюджет. Всего есть несколько причин для такого действия чиновников.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета.

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

есть задолженность по коммунальным платежам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.