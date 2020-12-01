Украинцев будет проверять и штрафовать новый коммунальный орган: законопроект

В Украине хотят воссоздать Государственную инспекцию в сфере жилищно-коммунальных услуг, которая будет среди прочего штрафовать как поставщиков услуг, так и потребителей за уклонение от заключения договоров за услуги ЖКХ.

Об этом свидетельствует законопроект №4403, который был зарегистрирован в Верховной Раде 19 ноября группой народных депутатов. Документ подал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко совместно с группой народных избранников.

В законопроекте, в частности, речь идет о создании "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Государственной жилищно-коммунальной инспекции) и его территориальных органов".

Таким образом, этим документом предлагается реанимировать ликвидированную в 2011 году Государственной жилищно-коммунальной инспекции (ГЖКИ) и установить государственный надзор за сферой.

Предполагается, что новый-старый орган будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, которые сейчас фактически самовольно устанавливают местные органы самоуправления. "То есть на сегодня органы местного самоуправления фактически должны осуществлять контроль за выполнением собственных полномочий ... Однако, как показывает практика, отсутствие контроля за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе", - говорится в пояснительной записке.

Также госорган будет проверять жилищно-коммунальный сервис, в частности, качество воды, техническое состояние теплосетей, объекты благоустройства, вывоз мусора, а также ряд других услуг. Для этого коммунальным инспекторам хотят предоставить возможность беспрепятственного доступа к объектам ЖКХ, получать необходимые документы и назначать экспертизы.

За нарушение законодательства в сфере ЖКХ инспекторы смогут штрафовать поставщиков услуг (коммунальные предприятия). Также наказывать будут и жильцов домов, которые уклоняются от заключения договоров относительно поведения с бытовыми отходами, нарушают порядок присоединения/ отсоединения от тепла и воды и т.п. Средства от уплаты штрафов будут идти в госбюджет.

Согласно документу, на создание и функционирование инспекции и ее территориальных органов нужно ориентировочно 43270,60 тыс. грн. Эти расходы законодатели предлагают предусмотреть в проекте госбюджета на 2021.

Ожидается, что законопроект позволит усилить ответственность субъектов сферы ЖКХ за нарушение законодательства и обеспечит предоставление качественных услуг.

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