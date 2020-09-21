Части украинцев придется переплачивать за отопление в два раза: что стоит проверить

В Украине жильцы абсолютного большинства многоквартирных домов вынуждены в разы переплачивать за отопление. Чтобы узнать, эффективно ли расходуется тепло, достаточно вспомнить сумму в платежке за прошлый год. Если за каждый квадрат приходилось платить больше 10-12 грн, значит, в доме есть высокий потенциал для экономии.

Кроме того, стоит проверить состояние своего дома: закрываются ли двери, утеплена ли крыша, окна, а в идеале – и стены. Кроме того, обязательно должен быть установлен индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием, об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Начальник отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO Антон Ковалишин озвучил также, что нужно обязательно проверить перед началом отопительного сезона:

Состояние инженерных коммуникаций в подвале – есть ли свищи, протечки, ржавчина на запорной арматуре. Недочеты необходимо устранить. Трубы подачи тепла должны быть изолированы с помощью утеплителя толщиной не меньше диаметра трубы.

Наличие и состояние теплосчетчика.

Целостность ограждений и покрытия крыши , чтобы не было замоканий, свищей, через которые потом будут попадать осадки, замерзать в лед, разрывать покрытие. Тут же следует проверить наличие растительности на крыше. Бывает, что на крышу ветром заносит семена растений, и начинают расти деревья, которые своими корнями разрушают покрытие. Нужно следить, чтобы растений на крыше не было.

Состояние стен – нет ли трещин, отслоения облицовки, утеплителя.

Состояние подъезда – плотность закрытия дверей, наличие доводчиков или элементарной пружинки.

Целостность стекол в подъезде.

Должна быть выполнена промывка системы отопления, поскольку отложения солей в инженерных коммуникациях могут уменьшать теплоотдачу.

Состояние вентиляционных каналов и воздуховодов – чтобы в них не было засоров, строительного мусора.

Состояние канализационных стоков и водосточных труб. Чтобы водосточные трубы не были ржавыми, изношенными, не были засорены.

Комплексные энергоэффективные мероприятия позволяют сэкономить в домах советской постройки порядка 30-50% энергоресурсов. А иногда даже и 70%. Пропорционально снизятся и суммы в платежках, рассказывает OBOZREVATEL Ковалишин.

В Киеве есть реальные примеры, когда до тепломодернизации отопление квадратного метра стоило 32 грн, а после – всего 10. К примеру, если в "двушке" площадью 50 квадратных метров за тепло приходилось до утепления отдавать 1600 грн, то после – всего 500 грн.

Учитывая, что в следующем отопительном сезоне цена на тепло может меняться каждый месяц и в холодные месяцы вырасти на 16%, каждая семья в неутепленном доме, а таких абсолютное большинство, будет тратить тысячи гривен на отопление улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.