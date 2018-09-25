Что ожидает экономику Украины до 2021 года: появился прогноз

По итогам 2018 года, в Украине ожидается рост ВВП на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%, в 2020 году - 3,1%, а в 2021 году - 3,9%.
Такой прогноз обнародовали эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза в Минэкономразвития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% - в 2019 году, 6% - в 2020 году и 5% - в 2021 году.
Что касается среднего курса доллара, то в 2018 году - 27,50 грн, а в 2019 - 29,30 грн. Минимальцая цена в 2018 году - 26,00 грн, максимальная - 28,80 грн. В 2019 году, минимальная за доллар - 27,00 грн, максимальная - 32,00 грн.
Предположения макроэкономического прогноза в сентябре 2018 посчитали на природный газ 2019 году - 19%, при том, что в апреле эксперты прогнозировали - 20%. В 2020 году ожидается - 15%, а до этого говорили о 20%. В 2021 году - 15%.
По прогнозам экспертов горячая вода и отопление в 2019 году - 11,5%, в 2020 году - 12%, в 2021 году - 15%. Электроэнергия в 2019 году поднимется на 20,5%, в 2020 и 2021 годах — на 20%, а 20%.
Среди главных рисков для экономики Украины на период прогноза, эксперты выделили:
неполучения запланированного финансирования от МВФ;
дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала;
усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в частности, активное военное противостояние на востоке страны;
усиление девальвационных тенденций на валютном рынке;
недостаточно быстрое проведение реформ;
сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.
Как сообщал OBOZREVATEL, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.
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