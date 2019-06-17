Что будет с ценами на бензин в Украине: раскрыта вся подноготная

В ближайшее время роста цен на бензин в Украине не ожидается. Более того, появились предпосылки для снижения стоимости топлива.

О ситуации на рынке нефтепродуктов рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топлива и энергетики, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Мы не ожидаем роста цен. Потому что нефть очень подешевела за последний месяц. Было 70-74 доллара за баррель, а в последние недели – 62-64 доллара за баррель. Ситуация очень неплохая", – сообщил он.

По мнению Куюна, это создает предпосылки для снижения цен на бензин.

Однако при этом существует неопределенность с поставками после сокращения импорта из Российской Федерации, обратил внимание эксперт.

В частности, напомнил он, в июне россияне "обрезали" поставки в Украину аж на 60%.

"Но есть время, есть запасы – я думаю, что рынок решит эту задачу и будет все нормально. И пройдем высокий сезон без потрясений", – спрогнозировал Куюн.

По его словам, сейчас на рынке нет напряжения. "Но если ситуация и дальше будет так развиваться, то рынку придется искать альтернативные – а это более дорогие – поставки", – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае цены реагируют на изменения не моментально, а с определенной задержкой.

"Нужно время, чтобы возобновились запасы, чтобы это более дорогое – или более дешевое – топливо приехало. Поэтому есть некое "опоздание", оно естественное", – объяснил Куюн.

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Как писал OBOZREVATEL, Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

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