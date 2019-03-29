Что будет с долларом в Украине после выборов: опубликован прогноз

В Украине курс доллара по отношению к гривне на следующей неделе может вырасти до 27,3 грн/$.

"Доллар на межбанке вот уже месяц находится в диапазоне 26,3-27,3 грн, и вплотную подошел к верхней его границе. На следующей неделе, когда будут уже известны результаты первого тура президентских выборов, доллар, вероятно, достигнет этой границы", – сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, доллар даже может превысить эту границу, но незначительно.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн", – резюмировал Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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