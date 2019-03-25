Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз

В Украине курс доллара по отношению к гривне с 25 до 31 марта может снизиться до 26,8 грн/$.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне", – сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время, согласно прогнозам, наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн/$.

Аналитик отметил, что на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%.

В частности, с 18 марта официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,01 грн до 26,96 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,12/27,15 до 26,89/26,92. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,95/27,25 до 26,83/27,08.

"Видно, что предвыборная кампания даже на своем финише не оказала существенного влияния на валютный рынок. Точно также, не скажутся сильно на рынке и сами выборы, если их итог будет близок к тому, что показывают сейчас социологические опросы", – резюмировал Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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