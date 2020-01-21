Трамп в Бункере, а Зеленский с бенефисом: что происходит на Форуме в Давосе и сколько это стоит

Проблемы здравоохранения, рынок труда и войны по всему миру. Именно такие темы ближайшие 3 дня обсуждают мировые лидеры в Давосе – среди приглашенных и внушительная делегация из Украины.

В Швейцарию слетается весь отечественный бомонд. В рейсы уже отправляются первые лица страны – включая президента, премьера и фракцию “Слуга народа”.

Что именно будет делать делегация, сколько стоить посещение Давоса и о чем говорят во всем мире – разбирался OBOZREVATEL.

Чем удивит Давос в 2020-м

С 21 по 24 января там проходит ежегодный Всемирный экономический Форум, куда слетаются лидеры со многих стран мира. Встречи проходят еще с 1971 года. Обсуждают общие мировые проблемы – глобальное потепление, глобализацию, роботизацию и так далее.

В этом году организаторы фокусируются на таких сферах:

здравоохранение

рынок труда

глобальное потепление

новые технологии и внедрение систем

урегулирование конфликтов и горячие точки по всему миру.

По сути, стандартный набор тем для такого рода мероприятий. Интересно, что в этом году на встречу прилетит Дональд Трамп. Он может поселиться в необычном и дорогом отеле “Интерконтиненталь”. Здание имеет округлую форму, а внутри здания находится бронированный этаж и целый бункер!

Отель Интерконтиненталь

Но не исключено, что остановится он в отеле Marriott в Цюрихе. Сообщается, что посольство США забронировало там номер общей суммой в 200 тысяч долларов. Правда, где конкретно остановится Трамп – тайна за семью печатями.

Выступает на мероприятии и известная эко-активистка Гретта Тунберг. Она снова продвигает идею борьбы с влиянием человека на природу.

Грета Тунберг выступила в первый день

Традиционно такое событие в Давосе привлекает просто колоссальное внимание со всего мира. В том числе и со стороны антиглобалистов и противников США. В этом году сотни активистов съехались в Швейцарию – они проводят митинги, выступают против изменений в климате и так далее.

Полиции также много. По данным американского канала CNBC, в Давосе солдаты патрулируют улицы, а на подходах к месту проведения мероприятия проверяют как автомобили, так и личные вещи.

“Снайперов можно увидеть на крышах зданий; Безопасность, очевидно, чрезвычайно жесткая и на главном форуме, известном как Конгресс-центр”, – подчеркнули в издании.

Полиции на улицах очень много

Вокруг места проведения дежурят снайперы

Власти Швейцарии потратят на безопасность в городе более 9 миллионов долларов. Охраняют первых лиц и участников Форума около 5 тысяч сотрудников полиции и различных швейцарских спецслужб.

Поедет Зеленский и КО – что будут делать?

На мероприятие поедет и внушительная украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Алексеем Гончаруком. Также будут и 19 народных депутатов от “Слуги народа”.

Как рассказала OBOZREVATEL нардеп от “Слуги” Евгения Кравчук, делегация парламентариев проведет несколько встреч в рамках “Украинского завтрака”. Тема дискуссии – “Украина 2020 – новая реальность, новые вызовы”.

“Участие в нынешнем съезде для Украины особенно важна, так как зарубежные партнеры не знакомы с новыми членами правительства, депутатами. Для них почти все мы – незнакомые люди без длительного политического опыта. При таких обстоятельствах нам отводится роль коммуникаторов, которые могут рассказать об изменениях, происходящих в Украине, о законах, которые открывают новые возможности для инвесторов. Например, о концессии. Или о том, что в 2020 году запланирована большая приватизация государственных предприятий. И мы эту возможность использовать максимально”, – подчеркнула Кравчук.

Среди нардепов в Швейцарию летят: Давид Арахамия, Александр Корниенко, представители "Голоса" Кира Рудик, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк и другие.

Вид на курорт

На сайте "Украинского завтрака" указано, что помимо отечественной делегации в Давосе будет выступать Олег Сенцов, известный ведущий Фарид Закария, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд, главный исполнительный директор Jigsaw и другие.

Летят на встречи отечественные олигархи, бизнесмены и топ-менеджеры: Виктор Пинчук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и другие.

К слову, украинская делегация прибывает в Давос в обед 21 января и пробудет там несколько дней. Президент же вылетает на встречу 22 января и пробудет там всего лишь один день.

Выступление Зеленского Скриншот

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский проведет там несколько встреч. В официальной программе Форума написано, что он будет выступать с отдельным посланием. Судя по всему – для иностранных инвесторов и лидеров.

Визит Зеленского будет недолгим, ведь уже 23 января у него запланированы встречи в Израиле. OBOZREVATEL ранее уже детально писал, что глава государства примет участие во Всемирном Форуме Холокоста. Там он проведет переговоры как с политиками, так и с израильским бизнесом.

Сколько это стоит и за чей счет?

Поехать в Швейцарию дело не из дешевых. Только по самым скромным подсчетам 2-3 дни в Давосе обойдутся минимум 2-3 тысячи долларов, с учетом проживания, питания и перелета. Безусловно, отели и аппартаменты можно найти на любой вкус, и за 5-6 тысяч долларов.

Средняя же стоимость полета – в районе 8-10 тысяч гривен.

Отели на Booking Скриншот

Отели на Booking Скриншот

При этом, как уверяет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, нардепы полетят в Давос за свой счет. Это не будет стоить государству ни копейки.

В целом форум в Давосе существенно на ситуацию в Украине не повлияет. Это больше имиджевое мероприятие, "тусовка" грубо говоря. На ней мировые лидеры и просто обеспеченные бизнесмены проводят неформальное общение, обмениваются опытом и собственными идеями.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!