Еще один выходной в Украине: что ждать украинцам

Инициатива введения четырехдневной рабочей недели, которую озвучивают в некоторых европейских странах, в частности у Великобритании, могла бы пойти на пользу украинским работодателям и работникам, ведь такой график повышает эффективность работы. Однако по факту это на данный момент невозможно.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко. Однако, как отметила она, перспектива введения такого графика в Украине невозможна.

"Если учесть все исследования на эту тему и все то, что изучается сейчас, то можно утверждать, что Британия права, когда вводит четыре рабочих дня. Потому что всем известно, сколько времени человек тратит на пассивный отдых на работе, например, когда устал, то может на минутку зайти в соцсети, где-то отвлечься, но задача все равно не выполнена. Поэтому, работа будет более эффективной, если работник будет уделять больше времени отдыху. Но, к сожалению, в Украине невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю из-за неприспособленности рынка труда. Люди получают зарплату не за результаты выполненной работы, а за наработку часов", – сказала она.

Украинцам характерна черта "надо отработать часы", объяснила Петрученко. Она добавила, что для повышения эффективности труда, работодателю нужно распределять время на работу, обеды, отдых работника.

"Среднестатистический сотрудник сам для себя не будет распределять свое время и ресурс, он будет просто отрабатывать восемь часов, потому что "так надо". Поэтому сейчас все больше и больше работодателей уделяют этому внимание, – график делят на перерывы, на отвлечение от деятельности", – отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

средняя зарплата в Украине по итогам января сократилась с 10,5 до 9,2 тыс. грн;

в среднем украинцы будут зарабатывать больше 10 тыс. грн в мае 2019-го;

главный драйвер роста заработных плат – конкуренция.

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