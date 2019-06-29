"Одна сломалась - и моста нет": строитель Крымского моста признал вопиющую уязвимость

Владелец компании-генподрядчика строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг признал наличие критической уязвимости в конструкции сооружения.

Об этом он заявил в интервью Russia Today. Бизнесмен также признался, что он не архитектор и не имеет строительного образования, поэтому из-за последствий от провала проекта он не спал ночами.

"Вы правильно сказали, я не архитектор и без строительного образования. Но то, что может быть, если мы не построим, я понимал. Я, честно говоря, ночами плохо спал...", - сказал он.

Ротенберг также впервые рассказал о вопиющей уязвимости моста.

" Я, честно говоря, об этом никогда не говорил. Особенно когда мы завозили эти арки — это, конечно, была уникальная операция. Должен был быть такой механизм, в котором бы работали все шестеренки одновременно. Какая-то из общих сломалась — и все, моста нет. Таких грандиозных проектов у нас, конечно, не было", - заявил бизнесмен.

Он также высказался о том, почему именно ему президент России Владимир Путин доверил строительство Крымского моста.

"Выбор был невелик, желающих не очень было много, если честно. Кто-то боялся, кто-то понимал, что они смогут это не сделать, не построить... У многих были в Украине родственники. Я взвесил все наши возможности и сказал: "Если доверите нам, мы можем взяться", - признался олигарх.

Крымский мост News.ru

Стоимость контракта на строительство Крымского моста составляет 222,5 млрд рублей, а с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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