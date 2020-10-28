Черная пятница: 7 советов, как сделать выгодную покупку

В 2020 году Черная пятница приходится на 27 ноября. В Украине распродажи начнутся традиционно примерно на неделю раньше этой даты и продлятся до 29-30 ноября.

Из-за пандемии коронавируса шоппинг в основном будет проходить онлайн. Как сделать выгодные покупки, не потратив лишнего, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

1. Составьте список

Составьте список желаемых приобретений заранее. Выберите конкретные модели, если планируете купить что-то из техники, чтобы сэкономить время в момент распродажи.

2. Расставьте приоритеты

Чтобы купить выгодно действительно нужную вещь и не потратить больше запланированного, расставьте предметы в вашем списке в порядке важности.

3. Ознакомьтесь с ценами

Отследите цены и сравните, сколько желаемый товар стоит в разных магазинах, чтобы купить по самой низкой цене. Диапазон желательно зафиксировать и затем сравнить, как изменялись цифры на ценниках в Черную пятницу и перед ней.

4. Выберите магазины

Стоит обратить внимание на популярные компании. В Черную пятницу есть возможность по скидке купить вещи ультрамодных брендов.

5. Подготовьте корзину

В случае онлайн-шопинга заранее отправьте товары в корзину или список желаний. В Черную пятницу вам нужно будет только подтвердить заказ и одним из первых купить товар со скидкой. Также можно сохранить в закладки адреса сайтов с желаемыми товары и подумать о новогодних подарках – их можно также купить со значительной экономией в Черную пятницу.

6. Спланируйте время

В Черную пятницу желательно спланировать свой день. Для шопинга лучше всего подойдет утро – тогда вероятность того, что нужные вам вещи окажутся в наличии, будет выше.

Если, например, интернет-магазин заявляет, что распродажу начинает в 23:59, лучше до этого времени несколько раз проверить цену на нужную вещь. Как только скидка появится – сразу оформляйте заказ.

7. Обозначьте сумму

Хорошо подумайте, какую сумму вы можете потратить без особого ущерба для бюджета. Если собираетесь платить наличными – отложите эти деньги в конверт отдельно от других. Будете рассчитываться карточкой – проконтролируйте баланс на счету. Боитесь потратить лишнее – установите лимит по карте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю Черной пятницы, а также о том, на какие товары в 2020 году ожидаются наибольшие скидки. Так, в Украине Черную пятницу отмечают с 2013 года. Сделать выгодное приобретение в этот день можно практически в любой категории – от одежды до цифровой техники.