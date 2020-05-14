Инвесткомпания Capital Times прогнозирует падение реального ВВП Украины на 7% в 2020 году, а номинального на 5%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Номинальный ВВП снизится впервые в истории Украины по итогам года на 5% (до 3,76 трлн грн). Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП", – отмечается в прогнозе.

По оценкам, долларовый ВВП сократится на $20 млрд – до $134,1 млрд, что соответствует уровню 2018 года.

"Одновременно мы улучшили прогноз по инфляции до 9,8%, а также по валютным резервам НБУ и валютному курсу гривни: среднегодовой курс составит 28 грн/$1. Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, сохранением умеренно жесткой монетарной политики", – отмечает Capital Times.

Согласно ее прогнозам, валютные резервы НБУ на конец года составят $23 млрд, учетная ставка – 8%.

Экономика Украины

В 2021 году в Capital Times по указанному базовому сценарию ожидают роста реального ВВП Украины на 4,5% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе 28 грн/$1, а также увеличения валютных резервов до $26 млрд.

"Главные риски для прогноза базового сценария: повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер; серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике; отказ от сотрудничества с МВФ", – отмечается в релизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил сценарий с быстрым восстановлением экономики Украины в 2021 году на 5% при условии, что режим социального дистанцирования не затянется надолго.

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