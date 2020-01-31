Бюджетникам будут платить меньше? В Украине по-новому пересчитают зарплаты

Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума. По словам экспертов, соответствующая инициатива позволит платить бюджетникам меньше.

В частности, отвязка уровня минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы от прожиточного минимума даст возможность правительству и парламенту самостоятельно устанавливать ее размер. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

"Отвязка от прожиточного минимума будет означать, что Минфин по своему усмотрению будет предлагать цифры для минимальной заработной платы, и по своему усмотрению будут устанавливать зарплаты чиновникам", – заявил в комментарии OBOZREVATEL бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы понимаем, что в первом случае это приведет к неконтролируемому росту заработных плат чиновников, и к ограничению выплат всем остальным бюджетникам", – добавил он.

То, что в случае принятия данного законопроекта, произойдет абсолютный коллапс с выплатами заработных плат бюджетникам, уверен заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

По его словам, даже если такая инициатива поможет поднять прожиточный минимум, не совсем понятно, для чего он будет существовать в принципе.

Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!