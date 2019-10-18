Бюджет 2020 под угрозой: в "Слуге народа" повздорили с Кабмином

Народные депутаты от "Слуги народа" недовольны проектом бюджета на 2020 год, подготовленным Кабинетом министров Алексея Гончарука.

Как сообщил OBOZREVATEL источник внутри фракции, народные депутаты монобольшинства продолжают сложные переговоры с премьер-министром в стенах Верховной Рады. Часть "слуг народа" недовольны распределением субвенций на округа. Это одна из основных претензий.

"Идут разборки, нардепы злые и голосовать за такой бюджет не готовы. Как мне известно, спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук также недовольны проектом бюджета на 2020 год", - подчеркнул источник.

Речь идет о распределении субвенций (адресных денег из бюджета). Известно, что отдельные народные избранники хотят выделить себе на округа в десятки раз больше чем коллеги.

К примеру, народный депутат Александр Трухин (мажоритарщик, Днепропетровская область) на свой округ №40 хочет выделить из бюджета 348 миллионов гривен. Его коллега по партии и Днепропетровской области Анна Личман для округа № 30 может "выбить" почти 170 миллионов гривен.

При этом другие народные депутаты от "Слуги народа" могут получить или существенно меньше, как, к примеру, Александр Пасечный (20 миллионов гривен), Роман Каптелов (20 миллионов гривен) и другие. Отдельные нардепы же и вовсе останутся без каких-либо денег на округа.

Из-за этой ситуации во фракции продолжается жаркая дискуссия. Предварительно известно, что примерно 100 народных депутатов от СН не готовы голосовать за такой бюджет.

Камнем преткновения стал и анбандинг (разделение) "Нафтогаза". Речь идет об отсоединении газотранспортной системы в отдельную структуру. Другой источник OBOZREVATEL из правящей партии рассказывает: члены фракции не довольны такой срочностью. В то время как Алексей Гончарук вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев настаивают: анбандинг необходимо провести в очень краткие сроки.

Однако, депутаты даже не получили возможность детально ознакомиться с предложением. Сейчас разговор идет на повышенных тонах. "Гончарук устроил разборки, уже перешли на крик", - рассказывает источник.

В итоге, по результатам встречи, народные депутаты решили поддержать проект закона о бюджете в первом чтении, а также создать специальную группу по распределению субвенций. Также решили голосовать законопроект про анбалдинг, при гарантии того, что будет внесена правка про запрет на отчуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

А директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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