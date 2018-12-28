''Быстрее, чем коммуналка'': в Минсоце похвастались ростом зарплат

В Украине доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко в интервью "Экономической правде". По его словам, из-за роста доходов потребность граждан в субсидиях будет уменьшаться.

"Тарифы — не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения", — заявил Музыченко.

По его словам, также на количество субсидиантов повлиял пересмотр правил предоставления помощи с мая 2018 года.

"Третий фактор - это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал чиновник.

Он отметил, что еженедельно около 120-150 тыс. домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", - сообщил Музыченко.

Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель в 11,5 тыс. грн.Причина в так называемой "гонке вооружений" на международном рынке труда.

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

27 декабря Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для населения. Среди новшеств — украинцы будут получать сумму обязательного платежа с помощью смс-сообщения на телефон.