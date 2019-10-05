"Было украдено немало": Тука рассказал о коррупции в "Укроборонпроме"

Нашумевшее "дело Свинарчуков" о коррупции в оборонном секторе Украины является "фейковой сенсацией". Реальные масштабы хищений в "Укроборонпроме" намного больше.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Также он привел в пример одну из схем разворовывания средств.

"В свое время сделали абсолютно фейковую сенсацию из расследований журналиста Дениса Бигуса о Свинарчуках. Информация, которая была обнародована якобы во время этого журналистского расследования – это даже не капля в море "Укроборонпрома", это капля в океане "Укроборонпрома", – заявил Тука.

Экс-чиновник привел в пример случай 2014 года, когда ему пришлось воочию убедиться в масштабах коррупции в украинской оборонке.

"Ко мне пришли молодые сотрудники СБУ, я их называю с того времени молодые бультерьеры – задорные ребята, которые реально хотят изменений. Они сказали – мы сейчас работаем над одним из предприятий "Укроборонпрома" в Киеве. По нашей информации, с этого предприятия сегодня вечером должны вывозить двигатели", – рассказал он.

По словам Туки, по данной схеме было украдено немало средств: "Двигатели рабочие, они якобы списываются на утилизацию. На самом деле, они отвозятся на аналогичное предприятие, расположенное в другом регионе. Там они значатся как купленные новые двигатели. Разница в цене – в 50-150 раз".

"Эти парни, сотрудники службы, пришли ко мне – помоги, у нас даже нет транспорта, чтобы засаду сделать. И мы с ними поехали на моей машине стеречь вокруг проходных этого завода. Они знали, за кем они наблюдают, там были внутренние источники информации. Но именно в тот вечер операция сорвалась, поскольку контрагент не завершил процедуру расчетов. С того момента и началось мое знакомство с тем спрутом, который называется "Укроборонпром", – отметил бывший замминистра.

Георгий Тука prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты программы "Наші гроші" обвинили первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

В результате скандала президент Петр Порошенко уволил Гладковского с должности. В свою очередь, Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на авторов журналистского расследования.

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