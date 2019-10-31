Был в розыске 2 года: в Литве задержали экс-главу ГПЗК Украины

В четверг, 31 октября, в столице Литвы Вильнюсе задержали экс-главу ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Петра Вовчука.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что он находился в розыске с 2017 года.

Задержанный проходит подозреваемым в уголовном производстве по факту нанесения ущерба предприятию в размере более $60 млн. Его действия квалифицируются по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В Литве задержали Петра Вовчука Латифундист

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Сообщается, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд.

В Литве задержали Петра Вовчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало руководство ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

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