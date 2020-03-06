Бутусов рассказал, как Гончарук "подставил" нового премьера с "Центрэнерго"

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук перед своей отставкой принял решение снять руководство "Центрэнерго". Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом, Гончарук заставил нового главу правительства "сдать экзамен" на "Центрэнерго".

В частности, правительство уволило директора компании Александра Корчинского, близкого к украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому, пишет Бутусов на Facebook.

"Понимая, что шансов удержаться нет, Гончарук опубликовал постановление на сайте Кабмина. Что символично, это стало последним решением Кабмина", – заявил журналист.

Однако, по его словам, эпопея с "Центрэнерго" не закончилась, поскольку выполнить принятое решение должен уже не Гончарук, а правительство нового премьера Дениса Шмыгаля.

Бутусов отметил, что Фонд госимущества не смог выполнить решение правительства, поскольку здание ФГИ было объявлено "заминированным".

"Очевидно, что теперь решение по судьбе "Центрэнерго" – в руках нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который поставлен перед дилеммой – выполнить решение Кабмина Гончарука, или вмешаться в это решение. И то и другое будет резонансным событием", – резюмировал журналист.

Напомним, что предприятие "Центрэнерго" входит в сферу бизнес-интересов Коломойского.

Гончарук заставил Шмыгаля сдать экзамен на "Центрэнерго" Премьер-министр Алексей Гончарук последним своим решением... Опубликовано Юрием Бутусовым Четверг, 5 марта 2020 г.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук перед своей отставкой принял решение снять руководства "Центрэнерго"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

28 февраля Алексея Гончарука вызвали к президенту Владимиру Зеленскому, где глава Кабмина должен был объяснить решение о смене руководства госкомпании.

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

"За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.

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