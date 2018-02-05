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Впервые за всю историю: Полторак заявил о небывалом успехе армии

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Благодаря тому, что на Министерство обороны и Вооруженные силы в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2,7% Украина сможет впервые в истории закупать новую технику и новое вооружение.

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил в интервью "Голосу Америки".

"На сектор безопасности и обороны – сюда входят все силовые подразделения – сегодня в Украине выделяется 5%. Непосредственно на оборону, на Министерство обороны, на Вооруженные силы в этом году в бюджете предусмотрено 2,7%", – отметил он.

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Полторак напомнил, что всего на сектор безопасности и обороны выделили 86 млрд грн, что на 26% больше, чем предусмотрели в прошлом году.

"Финансовый ресурс впервые дает нам возможности не только удержать и восстанавливать боеспособность наших частей и закупать, ремонтировать вооружение, но он впервые дает серьезные возможности развития наших боевых способностей и закупки новой техники, нового вооружения", – заявил министр.

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Тема
Госбюджет-2018
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
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