Вместо кассового аппарата – смартфон: в ГФС рассказали о радикальной новинке

В Украине на смену громоздким кассовым аппаратам и бумажным чекам придут гаджеты с приложениями для регистрации расчетных операций (РРО).

Подробности революционного новшества раскрыл в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

"Относительно электронного кассового чека, мы запустили в тесте эту программу. Я надеюсь, что в течение 2019 года мы ее запустим в полную промышленную эксплуатацию. Эта система полностью меняет подход к системе РРО, которая существует на сегодняшний день", – рассказал чиновник.

По словам Бамбизова, "через любой смартфон предприниматель или предприятие смогут генерировать кассовый чек и предоставлять его налогоплательщику".

"Мы отходим от больших громоздких и дорогих кассовых аппаратов и переходим на современные гаджеты, которые будут делать ту же самую работу", – подчеркнул он.

medef.nc

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Министерство финансов предложило освободить предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков.

также Минфин предложил ужесточить штрафы за неиспользование субъектами хозяйствования расчетных операций через кассовые аппараты в случаях обязательности их применения.

впервые об идее отмены кассовых аппаратов в украинском правительстве заговорили еще в начале 2018 года.

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