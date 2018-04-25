В Украине выпустили монету в честь аннексированного Крыма

Национальный банк Украины выпустил монету, посвященную оккупированному Крыму.

По данным пресс-службы НБУ, 45 тысяч монет номиналом 5 грн ввели в оборот сегодня, 25 апреля. Розничная цена монеты составляет 44 грн.

Эта монета продолжает серию, посвященную областям и территориям Украины.

"В 2014 году Автономная Республика Крым была коварно оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается Украинским государством и международным сообществом", – говорится в сообщении.

Монета в честь Крыма (аверс) НБУ

На аверсе монеты изображены малый герб Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ , а также Медведь-гора (Аю-Даг), Ханский дворец в Бахчисарае и беседка в Херсонесе, на реверсе – стилизованная карта Украины.

Монета в честь Крыма (реверс) НБУ

Напомним, что с 1 июля в Украине прекратят выпуск мелких монет.